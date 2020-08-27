Жёсткое задержание в польском Вроцлаве попало на видео

Новости Польши. Видео снято в подсобке одного из продуктовых магазинов польского Вроцлава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как офицеры полиции обходятся с пожилой женщиной. На записи видно, как испуганную 82-летнюю пенсионерку достаточно жестко задерживают правоохранители.