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Жёсткое задержание в польском Вроцлаве попало на видео

27 августа 2020 09:25
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Новости Польши. Видео снято в подсобке одного из продуктовых магазинов польского Вроцлава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жёсткое задержание в польском Вроцлаве попало на видео-1

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как офицеры полиции обходятся с пожилой женщиной. На записи видно, как испуганную 82-летнюю пенсионерку достаточно жестко задерживают правоохранители.  

Жёсткое задержание в польском Вроцлаве попало на видео-4

О причинах такого отношения к женщине не сообщается.  

# Полиция # Фотофакт

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