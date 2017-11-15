Жуткая авария в Китае: на скоростной трассе столкнулись 30 машин

Новости Китая. В китайской провинции Аньхой на скоростной трассе столкнулись сразу 30 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие к месту пожарные спасли из заблокированных авто около 17 человек, еще семеро погибли. Специалисты продолжают ликвидировать последствия инцидента. На помощь раненым вылетел вертолет с медиками. Вероятнее всего, к ЧП привел сильный туман.