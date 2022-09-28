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Животные не опаснее людей. Почему колумбийский политик пришёл на работу с лошадью?

28 сентября 2022 10:53
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Новости Колумбии. Члены колумбийского Конгресса смогут брать своих питомцев на работу. Разрешение вступило в силу с этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И таким правом уже воспользовались некоторые служащие.

Животные не опаснее людей. Почему колумбийский политик пришёл на работу с лошадью?-1

Член Конгресса Алирио Баррера вошел в законодательный дворец с белым конем. Таким образом он хотел поддержать фермеров, а также выступить против инициатив, которые могут запретить определенные виды деятельности с участием лошадей.

Животные не опаснее людей. Почему колумбийский политик пришёл на работу с лошадью?-4

По словам Баррера, эти животные менее опасны, чем люди, и причиняют значительно меньше вреда, чем многие из политиков.

# Международная политика # Алирио Баррера # Новости Колумбии # Фотофакт

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