Животные не опаснее людей. Почему колумбийский политик пришёл на работу с лошадью?

Новости Колумбии. Члены колумбийского Конгресса смогут брать своих питомцев на работу. Разрешение вступило в силу с этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И таким правом уже воспользовались некоторые служащие.

Член Конгресса Алирио Баррера вошел в законодательный дворец с белым конем. Таким образом он хотел поддержать фермеров, а также выступить против инициатив, которые могут запретить определенные виды деятельности с участием лошадей.