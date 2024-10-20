Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды

Предстоящей ночью жители Земли смогут увидеть звездопад Ориониды. Его пик активности ожидается с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных, пожалуй, самой известной кометой, Галлея. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет. Орбита кометы дважды пересекает земную, поэтому жители планеты видят два метеорных потока, образованных ею, весной и осенью.

Наблюдать за предстоящим можно будет при условии ясной погоды.