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Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды

20 октября 2024 10:36
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Предстоящей ночью жители Земли смогут увидеть звездопад Ориониды. Его пик активности ожидается с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды-2

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных, пожалуй, самой известной кометой, Галлея. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет. Орбита кометы дважды пересекает земную, поэтому жители планеты видят два метеорных потока, образованных ею, весной и осенью. 

Наблюдать за предстоящим можно будет при условии ясной погоды.

# Природные явления

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