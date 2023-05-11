Жители Японии заметили в небе странный горящий объект

Новости Японии. В небе над Японией появились горящие объекты неизвестного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео с ними сейчас публикуют пользователи социальных сетей.

Как передает местный телеканал, заметили их в префектуре Окинава. Другие японские СМИ отмечают, что траектория движения объектов отлична от кометы, а огненный хвост гораздо длиннее, чем у метеора.