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Жители Японии заметили в небе странный горящий объект

11 мая 2023 08:24
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Новости Японии. В небе над Японией появились горящие объекты неизвестного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео с ними сейчас публикуют пользователи социальных сетей.  

Жители Японии заметили в небе странный горящий объект-1

Как передает местный телеканал, заметили их в префектуре Окинава. Другие японские СМИ отмечают, что траектория движения объектов отлична от кометы, а огненный хвост гораздо длиннее, чем у метеора.  

Жители Японии заметили в небе странный горящий объект-4

По некоторым предположениям, это могут быть обломки ракеты.  

# Космос # Новости Японии # Фотофакт

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