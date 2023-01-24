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Жители Венгрии из-за подорожания бензина начали покупать его в соседних странах

24 января 2023 20:21
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Новости Венгрии. Поменять планы из-за кризиса вынуждены жители Венгрии. Ранее правительство повысило налоги на топливо и отменило потолок цен на него, в результате в стране подорожал бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Венгрии из-за подорожания бензина начали покупать его в соседних странах-1

Теперь местные автолюбители ездят заправляться в соседние страны – Румынию и Словакию. По словам жителей Венгрии, дорога занимает не так много времени, а разница в цене ощутимая. Поэтому решено заправлять по целому баку сразу, а также брать полную канистру с собой. Причем касается это не только людей среднего класса, но и чиновников. Так, мэр приграничного города Кубехаза уверен, что мог бы экономить сотни тысяч форинтов, заправляя свои автомобили в Румынии, а не в Венгрии.

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# Экономический кризис # Новости Венгрии # Фотофакт

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