Жители Венгрии из-за подорожания бензина начали покупать его в соседних странах

Новости Венгрии. Поменять планы из-за кризиса вынуждены жители Венгрии. Ранее правительство повысило налоги на топливо и отменило потолок цен на него, в результате в стране подорожал бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь местные автолюбители ездят заправляться в соседние страны – Румынию и Словакию. По словам жителей Венгрии, дорога занимает не так много времени, а разница в цене ощутимая. Поэтому решено заправлять по целому баку сразу, а также брать полную канистру с собой. Причем касается это не только людей среднего класса, но и чиновников. Так, мэр приграничного города Кубехаза уверен, что мог бы экономить сотни тысяч форинтов, заправляя свои автомобили в Румынии, а не в Венгрии.