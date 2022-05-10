Такого в стране не было 28 лет. В Греции зафиксировали рекордную инфляцию

Санкционная политика против Беларуси и России вылилась в серьезные проблемы для всей Европы – продовольственный кризис, нехватка электроэнергии, рост инфляции, сбои в логистических цепочках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Греции зафиксировали рекордную инфляцию. По данным местной статистической службы, подобных показателей в стране не было 28 лет. Больше всего цены выросли на природный газ. Он подорожал больше, чем в два раза. Почти 90 % в цене прибавила электроэнергия. В 1,5 раза увеличилась стоимость солярки.

Не лучшим образом обстоят дела и в продовольственном секторе. Мясо, овощи, масло, яйца, хлеб и крупы – цены растут буквально на все.

Открыто обеспокоенность ситуацией высказали на местном телеканале. Там считают, что вскоре в греческой экономике реализуется худший из возможных сценариев.