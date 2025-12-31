Общая задолженность поляков на конец 2025 года достигла 42,5 миллиардов злотых

Согласно его данным, общая задолженность поляков на конец 2025-го достигла 42,5 миллиардов злотых или более 10 миллиардов евро. Это понятно, потому что расплачиваться людям нечем. У каждого пятого нет никаких сбережений. В этом признались более 20 % опрошенных. Около 10 % рассказали, что смогли бы прожить без дохода всего неделю-две. В ходе исследования специалисты выяснили, что многие жители страны испытывают трудности из-за падения уровня жизни. 40 % поляков рассказали, что сейчас получают менее 500 евро в месяц. Это нищенская зарплата по меркам Европы. Почти 40 % респондентов признались, что для того, чтобы отметить Рождество и Новый год, им пришлось использовать деньги, отложенные на черный день.