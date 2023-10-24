Жители Чехии готовятся к Новому году и начинают ловить карпов
Новости Чехии. Жители Чехии начинают подготовку к Новому году. Пришло время ловли карпа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По старинной традиции, эта рыба обязательно должна быть на праздничном столе. Тршебонь – главный рыбный регион. Продукты отсюда ценятся по-особому. Правда, в этом году улов меньше обычного. Повлияла погода.
Зденек Эйсерт, рыбовод:
Проблемы были весь год. Весна холодная. В мае было очень холодно, и рыба не ела, поэтому и не росла. Цикл роста сократился на месяц.
Ловят карпа сетью. В прудах спускают воду. Остаются только небольшие участки, где скапливается рыба. Ее сортируют и размещают в специальных емкостях с водой. Продавать будут ближе к Рождеству. Причем сразу из бочек. Кстати, есть еще одна интересная традиция в Чехии, связанная с рыбой. Принято оставлять себе несколько чешуек от рождественского карпа. Они считаются символом богатства, поэтому иногда их даже носят в кошельках.