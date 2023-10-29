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Жители Болгарии выбирают руководство местных органов власти

29 октября 2023 10:35
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Новости Болгарии. В Болгарии проходят выборы в местные органы власти. По данным Центральной избирательной комиссии, право проголосовать имеют более 6 миллионов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Болгарии выбирают руководство местных органов власти-1

Жителям страны предстоит избрать 265 мэров городов и глав местных администраций. На посты претендуют кандидаты от 58 партий и 9 коалиций, а также независимые выдвиженцы. Отмечается, что для победы в первом туре претендентам на пост градоначальника необходимо набрать более 50 % голосов избирателей. Если этого не произойдёт, то 5 ноября состоится второй тур голосования, в котором выбирать будут из двух кандидатов, заручившихся наибольшей поддержкой.

# Выборы # Новости Болгарии # Фотофакт

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