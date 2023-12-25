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В ВСУ отмечают большую нехватку оружия и снаряжения

25 декабря 2023 14:18
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Украинские власти не могут полноценно оснастить свою армию и обеспечить все ее потребности, заявила директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в интервью журналу The Atlantic, передает ТАСС.

По словам Каленюк, вызов перед страной огромен, и государственное руководство, и Министерство обороны страны попросту не в состоянии обеспечить армию необходимым снаряжением и оружием.

Похоже, что война на истощение вытянула уже почти все соки как из самой Украины, так и из поддерживающих ее западных стран. Европейские и американские запасы оружия тают. А финансовая помощь, по всей видимости, если и будет предоставляться, то в куда более меньших количествах, чем раньше.

# Международная политика

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