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В Париже набережная Сены закрыта для автомобилей

06 сентября 2016 05:50
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Новости Франции. Мэрия Парижа закрыла для автомобильного движения магистрали, лежащие на берегах Сены. Они отданы пешеходам уже пару недель тому назад в связи с обустройством пляжей на набережных. Однако вернуться сюда машинам уже не судьба: городские власти указывают на опасность загрязнения окружающей среды. Противники запрета, напротив, считают ограничения вредными: вдоль закрытых для авто дорог начнут разоряться владельцы многих предприятий. Возрастет нагрузка на другие улицы и пробки станут еще масштабнее. Однако, по данным медиков, во Франции ежегодно гибнет еще до рождения 42 тысячи младенцев – и все из-за автомобильных выхлопов. Парижская мэрия решила, что жизнь детей важнее удобства водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дорожное движение

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