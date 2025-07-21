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Жертвами урагана в Филиппинах стали пять человек

21 июля 2025 08:50
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Как минимум пять человек погибли при мощном урагане «Вифа», который обрушился на Филиппины. Еще семеро до сих пор считаются пропавшими без вести. Тропический шторм принес с собой сильный ветер и ливни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жертвами урагана в Филиппинах стали пять человек-2

Уровень воды в реках поднялся более чем на 10 метров, вызвав внезапные наводнения. В стране нарушено транспортное сообщение. Затоплено более 100 дорог, повреждена десятки мостов. В зоне бедствия оказались 115 городов. Там возникли серьезные перебои с электричеством и связью. Закрыты школы. Только по предварительным данным частично разрушены или серьезно повреждены около полутора тысяч домов. По сообщению властей, от стихии пострадали более 800 тысяч жителей. 

# Наводнение # Ураган

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