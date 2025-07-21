Жертвами урагана в Филиппинах стали пять человек

Как минимум пять человек погибли при мощном урагане «Вифа», который обрушился на Филиппины. Еще семеро до сих пор считаются пропавшими без вести. Тропический шторм принес с собой сильный ветер и ливни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в реках поднялся более чем на 10 метров, вызвав внезапные наводнения. В стране нарушено транспортное сообщение. Затоплено более 100 дорог, повреждена десятки мостов. В зоне бедствия оказались 115 городов. Там возникли серьезные перебои с электричеством и связью. Закрыты школы. Только по предварительным данным частично разрушены или серьезно повреждены около полутора тысяч домов. По сообщению властей, от стихии пострадали более 800 тысяч жителей.