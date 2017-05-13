Жертвами страшной автокатастрофы в Турции стали 23 человека

Новости Турции. Около 10 тяжело ранены. Врачи борются за их жизни. Автобус перевозил жителей Измира – женщин и детей – в курортный Мармарис. ДТП случилось на горном серпантине.

Водитель потерял управление на резком повороте и транспортное средство вылетело в кювет.