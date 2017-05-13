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Жертвами страшной автокатастрофы в Турции стали 23 человека

13 мая 2017 16:31
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Новости Турции. Около 10 тяжело ранены. Врачи борются за их жизни. Автобус перевозил жителей Измира – женщин и детей – в курортный Мармарис. ДТП случилось на горном серпантине.

Жертвами страшной автокатастрофы в Турции стали 23 человека-1

Водитель потерял управление на резком повороте и транспортное средство вылетело в кювет.

По предварительной версии, у автобуса могли отказать тормоза.

Граждан Беларуси среди пассажиров не было,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Аварии в Турции

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