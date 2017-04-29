Жертвами мощного оползня в Кыргызстане стали 24 человека

когда многие люди ещё спали.

Миллион кубометров земли и камней накрыли село в Ошской области сегодня утром,

На месте стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы. К трагедии привели обильные осадки.

В 2017 году в Кыргызстане выпало в три раза больше снега.

Его таяние вызвало подтопления, разливы рек и массовые оползни. 30 апреля в Кыргызстане – День национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.