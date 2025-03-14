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Железнодорожники Молдовы вышли на очередную акцию протеста

14 марта 2025 13:41
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В Молдове железнодорожники вышли на очередную акцию протеста. Они пикетируют здание правительства с требованием погасить долги о зарплате и исправить положение в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожники Молдовы вышли на очередную акцию протеста-2

Нехватка топлива, сокращение перевозок и недостаток финансирования привели железнодорожный транспорт страны в критическое состояние. У национального перевозчика просто нет денег, чтобы платить сотрудникам. Некоторые из них не получали зарплату около полугода. Акции протеста железнодорожников не утихают в Молдове уже более месяца и проходят во всех городах страны.

# Акции протеста

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