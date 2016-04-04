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Железнодорожная катастрофа в США: 2 погибли, 35 ранены

04 апреля 2016 07:36
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Новости США. В американском штате Пенсильвания железнодорожная катастрофа: два человека погибли и 35 получили ранения.

Трагедия произошла в 20 километрах к югу от города Филадельфия. Поезд врезался в стоявший на путях экскаватор, после чего сошел с рельсов. На месте вспыхнул пожар.

Погибшие – это работники, которые были на путях в момент столкновения. Большинство пострадавших находились в первом вагоне. Как экскаватор оказался на рельсах, еще предстоит выяснить следствию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Железнодорожные катастрофы # Авария в США

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