Ж/Д и авиасообщение в Германии оказалось парализовано из-за сильных снегопадов

Небывалые снегопады и гололед частично парализовали жизнь в Германии. В южных частях страны возникли серьезные перебои в железнодорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небывалые снегопады и гололед частично парализовали жизнь в Германии. В южных частях страны возникли серьезные перебои в железнодорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки пассажирских поездов прибывали на станцию с многочасовыми задержками. Тысячи людей застряли в аэропортах из-за множества отмененных рейсов. В некоторых городах временно прекратили работу рождественские ярмарки.