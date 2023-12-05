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Ж/Д и авиасообщение в Германии оказалось парализовано из-за сильных снегопадов

05 декабря 2023 09:30
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Небывалые снегопады и гололед частично парализовали жизнь в Германии. В южных частях страны возникли серьезные перебои в железнодорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ж/Д и авиасообщение в Германии оказалось парализовано из-за сильных снегопадов-1

Десятки пассажирских поездов прибывали на станцию с многочасовыми задержками. Тысячи людей застряли в аэропортах из-за множества отмененных рейсов. В некоторых городах временно прекратили работу рождественские ярмарки.

# Снегопады # Фотофакт

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