В Австралии потерпел крушение и загорелся легкомоторный самолет: пилоты госпитализированы

Новости Австралии. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Австралии. Судно, на борту которого находились два человека, упало в окрестностях Мельбурна и загорелось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Австралии. Судно, на борту которого находились два человека, упало в окрестностях Мельбурна и загорелось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя спасатели потушили довольно быстро. Однако чтобы достать из кабины людей, ее пришлось разрезать. Пилоты получили опасные для жизни травмы. Их экстренно госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.