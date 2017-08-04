Прямой эфир

В Австралии потерпел крушение и загорелся легкомоторный самолет: пилоты госпитализированы

04 августа 2017 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Австралии. Судно, на борту которого находились два человека, упало в окрестностях Мельбурна и загорелось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии потерпел крушение и загорелся легкомоторный самолет: пилоты госпитализированы-1

Пламя спасатели потушили довольно быстро. Однако чтобы достать из кабины людей, ее пришлось разрезать. Пилоты получили опасные для жизни травмы. Их экстренно госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.

# Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Венеции ввели 12 правил поведения для туристов: нарушителям грозит крупный денежный штраф
04 августа 2017 09:50

Власти Венеции ввели 12 правил поведения для туристов: нарушителям грозит крупный денежный штраф

В Венесуэле неизвестные забросили в посольство Испании бутылки с зажигательной смесью и скрылись
04 августа 2017 07:33

В Венесуэле неизвестные забросили в посольство Испании бутылки с зажигательной смесью и скрылись

В аэропорту Индонезии два самолета задели друг друга крыльями: работа воздушной гавани прервалась на 20 минут
04 августа 2017 07:31

В аэропорту Индонезии два самолета задели друг друга крыльями: работа воздушной гавани прервалась на 20 минут