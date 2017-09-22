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Землетрясение в Мексике: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики и народу этой страны

22 сентября 2017 14:16
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Новости Мексики. По Мексике прокатилась вторая за неделю волна мощных подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Мексике: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики и народу этой страны-1

Она зафиксирована у западного побережья страны. Магнитуда составила 5,5. О разрушениях и погибших пока не сообщается.

Тем временем, в столице Мексики и других городах продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после землетрясения 19 сентября. В списках без вести пропавших – более 200 человек. Количество жертв приближается к 300. Больше всего погибших в Мехико – почти 150 человек.

Землетрясение в Мексике: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики и народу этой страны-4

Соболезнования и слова поддержки президенту Мексики и народу этой страны выразил Александр Лукашенко.

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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