Землетрясение в Мексике: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики и народу этой страны

Она зафиксирована у западного побережья страны. Магнитуда составила 5,5. О разрушениях и погибших пока не сообщается.

Тем временем, в столице Мексики и других городах продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после землетрясения 19 сентября. В списках без вести пропавших – более 200 человек. Количество жертв приближается к 300. Больше всего погибших в Мехико – почти 150 человек.