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В Бельгии арестовали полицейского, связанного с терактами 22 марта 2016 года в Брюсселе

22 сентября 2017 12:15
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Новости Бельгии. Бельгийский полицейский, арестованный накануне по подозрению в пособничестве террористам, связан с серией нападений 22 марта 2016 года в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии арестовали полицейского, связанного с терактами 22 марта 2016 года в Брюсселе-1

Спецслужбы выяснили, что мужчина сообщал секретную информацию одному из организаторов атаки. Такую информацию публикуют местные СМИ. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, в марте 2016 года два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя. Позже еще одну бомбу активировали в метро. В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения. Одного из организаторов задержали. Второй до сих пор в бегах.

# Теракт # Фотофакт

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