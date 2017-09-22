От велосипеда до дирижабля: австралиец просит водителей транспортных средств посигналить ему

Сигналы в порядке градации транспортного средства парень смонтировал в видео и выложил на YouTube. Звуковые сигналы сделали водители велосипеда, автомобиля, трамвая, поезда, воздушного шара и даже дирижабля. В ответ на «звук» австралиец эмоционально реагировал и махал посигналившему водителю.

За несколько суток 45-секундное видео посмотрели более 335 тысяч раз. Пользователи сети советовали парню «путешествовать по миру, просить посигналить и сделать еще более крутой ролик». Некоторые не поверили в достоверность сигналов с воздушного шара и дирижабля из-за того, что их пилоты попросту могли не заметить австралийца, и устроили споры в комментариях.