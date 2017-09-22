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От велосипеда до дирижабля: австралиец просит водителей транспортных средств посигналить ему

22 сентября 2017 08:01
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Новости Австралии. Молодой австралиец из Мельбурна специальным жестом просит водителей посигналить ему, когда они проезжают мимо.

Сигналы в порядке градации транспортного средства парень смонтировал в видео и выложил на YouTube. Звуковые сигналы сделали водители велосипеда, автомобиля, трамвая, поезда, воздушного шара и даже дирижабля. В ответ на «звук» австралиец эмоционально реагировал и махал посигналившему водителю.

От велосипеда до дирижабля: австралиец просит водителей транспортных средств посигналить ему-1

Скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Joshua De Laurentiis

За несколько суток 45-секундное видео посмотрели более 335 тысяч раз. Пользователи сети советовали парню «путешествовать по миру, просить посигналить и сделать еще более крутой ролик». Некоторые не поверили в достоверность сигналов с воздушного шара и дирижабля из-за того, что их пилоты попросту могли не заметить австралийца, и устроили споры в комментариях.

От велосипеда до дирижабля: австралиец просит водителей транспортных средств посигналить ему-4

Скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Joshua De Laurentiis

Комментаторы предложили блогеру не останавливаться и услышать сигнал пассажирского самолета.

Например, самого большого в мире – здесь подробнее.

# Фотофакт # Необычное

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