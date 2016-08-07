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Землетрясение в Мариуполе: видео

07 августа 2016 14:37
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Новости Украины. Землетрясение магнитудой около пяти баллов произошло в украинском Мариуполе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Жертв подземная стихия не принесла, а вот зданиям и дорогам досталось.

По словам очевидцев, при первых колебаниях люди побежали сразу же в убежища – подумали артобстрел. Кстати, последний раз землетрясение в Мариуполе и окрестностях было зафиксировано свыше тридцати лет назад. Что вызвало волнения под землей, специалисты не говорят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение

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