Землетрясение в Эквадоре: ущерб на $3 млрд и годы на ликвидацию последствий – чем может помочь Беларусь?

Трагедия в Эквадоре всколыхнула страну и чувства людей в разных уголках мира. Уже около 600 человек числятся в списке погибших в результате мощнейшего землетрясения. Несколько месяцев назад мы посещали эту страну, снимали фильм, и как раз проснулся вулкан Котопакси неподалеку от столицы Кито. Вот кадры того времени.

75 лет спустя Котопакси проснулся. Ежедневно внутри огненной горы фиксируют до 100 сотрясений, а шлейф из пара и газов из жерла вулкана поднимается до 1 км в небо. Местные газеты прогнозируют участки, которые могут быть сожжены огненной лавой.

Все были взволнованы в тот момент и ожидали извержения, но трагедия случилась чуть позже и в другом районе этой прекрасной, но неспокойной земли.

Под аплодисменты и радостные крики. Спустя неделю после мощнейшего землетрясения в Эквадоре спасатели, работающие день и ночь, по-прежнему находят выживших. По последним данным, 113 человек.

К сожалению, число жертв стихии растет куда быстрее. 130 пропавших без вести и уже 602 погибших.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Сейчас я нахожусь на расстоянии 13000 километров от моей страны. Я живу и работаю в этом городе, который очень полюбил. Мои дочери, мои родители, дорогие и близкие мне люди сейчас в Эквадоре. Страдания человека, посла, любого гражданина Эквадора, который находится вдали от своей страны, неописуемы.

Десятки тысяч жителей Эквадора остались без крыши над головой. Однако люди не хотят покидать свою землю

Житель Эквадора:

Мы вынуждены строить нашу жизнь заново.

Ущерб от землетрясения в Эквадоре оценивается в три миллиарда долларов. А ликвидация его последствий может занять годы. Представители всех слоев населения внесут свой вклад в восстановление страны, – заявил президент Эквадора Рафаэль Корреа.

На протяжении всей недели помощь в Эквадор поступает как из соседних стран Латинской Америки, так и с европейского континента.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

На первом этапе (поиск и спасение пострадавших) нам была оказана огромная международная помощь. Сейчас она подходит к концу и начинается второй этап работы, менее болезненный, но более сложный. Руководство нашей страны и я лично видим поддержку Беларуси в аспектах, в которых она конкурентоспособна на мировом уровне. Ваша страна обладает технологией строительства домов и повышения их безопасности, которой мы могли бы воспользоваться. Также, по нашему мнению, важное направление сотрудничества – восстановление сельского хозяйства.

В посольстве Эквадора в Минске открыта книга соболезнований. В знак скорби флаг на здании посольства Эквадора в Минске будет приспущен до конца недели.