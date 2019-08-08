Погибли двое детей. Стали известны подробности ДТП под Новороссийском

Как сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю, по факту столкновения внедорожника Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai под управлением 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Как уточняет РИА Новости, в результате аварии оба транспортных средства упали в обрыв глубиной около 30 метров. В Volkswagen были шесть человек, погибли двое детей и один взрослый.

Всего были госпитализированы 44 человека, 13 пострадавших были экстренно прооперированы. У водителя Volkswagen травмы средней степени тяжести, о состоянии водителя автобуса не сообщается.