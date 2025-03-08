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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Армении

08 марта 2025 08:43
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В Армении зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,6. Об этом пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Армении-1

Фото: Pinterest

Подземные толчки зарегистрированы 8 марта в 8:26 по московскому времени в 6 км от города Спитак. Установлено, что подземный удар в эпицентре произошел с интенсивностью 6-7 баллов, магнитуда – 4,6.

Толчки были ощутимы также на территории Ширакской, Тавушской и Лорийской областей. Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

# Природные явления

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