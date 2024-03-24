«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?

Слово «кризис» все чаще звучит от политологов, экспертов и экономистов. События почти 20-летней давности ничему не начали Европу и США. Результат их политики – продовольственный коллапс, который разворачивается в мире. Европейские эксперты заговорили о возможном недостатке продовольствия на территории ЕС. На этой волне возникают очаги недовольства фермеров по всей Европе. Что их так возмущает и есть ли предпосылки к реалити-шоу «Голодные игры» – ответы в материале репортеров нашего международного отдела.

Десятки заблокированных дорог, сотни забастовок по всей стране, тысячи участников и миллионы минут ожидания: когда же польские власти наконец обратят внимание на происходящее у себя под носом? Пробудить обоняние! Фермеры идут на крайние меры и на массовые демонстрации, которые возобновились на этой неделе, прихватывают с собой удобрение с душком. Чтобы, так сказать, подтолкнуть к ускоренному росту плоды политических решений. Осада Варшавы стала, пожалуй, ключевой целью аграриев. Они заблокировали все въезды в город. Полиция пыталась решить вопрос, но старания тщетны.

Лукаш Коморовский, организатор акции протеста (Польша):

То, что диктат Евросоюза творит сегодня в Польше – мы не можем с этим согласиться. Мы не согласны со всем «Зеленым курсом». Мы предложили 360 поправок, ни одна из них не была учтена. Продукция из Украины по-прежнему поступает через другие страны.

«Зеленый курс» ЕС и импорт украинской сельхозпродукции – основные триггеры для польских аграриев, которые, кстати, настроены максимально серьезно. Покидать улицы польских городов они не собираются, пока не получат конкретных предложений от властей. Не обещаний, а реального плана действий. Впрочем, многие активисты готовы идти еще дальше. И менять аграрную политику не только Польши, но и Европы в целом.

Мирослав Покуса, фермер (Польша):

Когда ЕС будет больно, когда Урсуле станет больно, Олафу Шольцу, всем им, тогда все начнет меняться. Пока это еще не причиняет им достаточно боли.

Перепало от польских фермеров и немцам. Аграрии заблокировали два КПП на границе с Германией. Дороги опустели, и единичным путникам казалось, будто наступил апокалипсис.