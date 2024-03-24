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«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?

24 марта 2024 18:02
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Слово «кризис» все чаще звучит от политологов, экспертов и экономистов. События почти 20-летней давности ничему не начали Европу и США. Результат их политики – продовольственный коллапс, который разворачивается в мире. Европейские эксперты заговорили о возможном недостатке продовольствия на территории ЕС. На этой волне возникают очаги недовольства фермеров по всей Европе.

Что их так возмущает и есть ли предпосылки к реалити-шоу «Голодные игры» – ответы в материале репортеров нашего международного отдела.

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?-1

Десятки заблокированных дорог, сотни забастовок по всей стране, тысячи участников и миллионы минут ожидания: когда же польские власти наконец обратят внимание на происходящее у себя под носом? Пробудить обоняние! Фермеры идут на крайние меры и на массовые демонстрации, которые возобновились на этой неделе, прихватывают с собой удобрение с душком. Чтобы, так сказать, подтолкнуть к ускоренному росту плоды политических решений.

Осада Варшавы стала, пожалуй, ключевой целью аграриев. Они заблокировали все въезды в город. Полиция пыталась решить вопрос, но старания тщетны.

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?-4

Лукаш Коморовский, организатор акции протеста (Польша):
То, что диктат Евросоюза творит сегодня в Польше – мы не можем с этим согласиться. Мы не согласны со всем «Зеленым курсом». Мы предложили 360 поправок, ни одна из них не была учтена. Продукция из Украины по-прежнему поступает через другие страны.

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?-7

«Зеленый курс» ЕС и импорт украинской сельхозпродукции – основные триггеры для польских аграриев, которые, кстати, настроены максимально серьезно. Покидать улицы польских городов они не собираются, пока не получат конкретных предложений от властей. Не обещаний, а реального плана действий. Впрочем, многие активисты готовы идти еще дальше. И менять аграрную политику не только Польши, но и Европы в целом.

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?-10

Мирослав Покуса, фермер (Польша):
Когда ЕС будет больно, когда Урсуле станет больно, Олафу Шольцу, всем им, тогда все начнет меняться. Пока это еще не причиняет им достаточно боли.

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?-13

Перепало от польских фермеров и немцам. Аграрии заблокировали два КПП на границе с Германией. Дороги опустели, и единичным путникам казалось, будто наступил апокалипсис.

«Зелёный курс» убивает сельхозсектор ЕС! Что возмущает фермеров и на какие меры они идут?-16

Блокада КПП и польских городов – не причина, а следствие. Европарламент продлил беспошлинный импорт украинской продукции. И начался настоящий демпинг. Ведь местные фермеры теряют выгоду, их цены, в которые заложены еврозатраты, не выдерживают конкуренции. Оттого завалены собственные склады продукции и дыра в кармане. Результат бездумных действий хорошо виден на улицах Польши.

Подробности в видео.

# Кризис в ЕС

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