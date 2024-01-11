Зеленский приехал в Таллин на переговоры с президентом Эстонии

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Таллинн для встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский выступит также в парламенте. На встречах планируется обсудить дальнейшую линию конфронтации с Россией и поддержку Украины. Каллас выразила радость по поводу приезда Зеленского и отметила веру Эстонии в победу Украины.

В Таллинн Зеленский прилетел из Вильнюса и вскоре побывает в Риге. Это его первый приезд в Эстонию с момента начала военных действий в 2022 году. С тех пор как начался конфликт в Украине, Каллас и Карис неоднократно встречались с Зеленским в Киеве.