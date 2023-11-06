Зеленский поручил начать подготовку к президентским выборам в Украине

Глава Украины Владимир Зеленский намерен провести выборы президента в стране весной 2024 года. Он дал поручение начать к ним подготовку, сообщил депутат народной Рады Алексей Гончаренко, информирует РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал Espreso.

Ранее агентство УНИАН цитировало слова руководителя внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинский президент не исключает возможность проведения выборов в стране весной будущего года. Гончаренко заявляет, что президентские выборы Зеленский намерен провести 31 марта 2024 года. Он дополняет, что данное решение лидер Украины объяснит «требованием западных партнеров». Если выборы не будут проведены, то Зеленский теряет легитимность, считает депутат.

До этого украинский президент заявлял, что проводить выборы в стране во время военного положения запрещено. Но Зеленский указывал и на то, что такая возможность все же есть. Для этого нужно, чтобы парламент поддержал соответствующие изменения на законодательном уровне, Запад выделил средства, а наблюдатели во время выборов находились и «в окопах».