Здесь разрабатывали передовую технику. Что произошло с Житомирским НИИ радиосистем? Рассказ экс-сотрудника

Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси все чаще связывают с попытками реализации сценария цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К чему приводят такие проекты? Ответ на этот вопрос знают уже бывшие работники Житомирского института радиосистем. От когда-то стратегического для Украины предприятия остался только фасад.

Когда-то здесь разрабатывали передовую технику. Системы радиоэлектронной борьбы, в том числе и на экспорт. Теперь Житомирский институт радиосистем лежит в руинах.

Николай Мозговой, бывший начальник режимно-секретного отдела Житомирского НИИ радиосистем:

В этот институт были собраны из других аналогичных институтов лучшие кадры. У нас было даже два лауреата государственной премии. Здесь такой классный коллектив был собран… Молодые ребята рвались, так сказать, в науку.

Институт пережил развал СССР, но не оранжевую революцию. С 2005 года государство прекратило финансирование, с 2007 года началась процедура банкротства.

Николай Мозговой:

Вот этот институт – смотришь на него и слезы на глаза наворачиваются. Что-то, может быть, Украине понадобилось. Обязательно купили бы третьи страны, а это для государства валюта и так далее. Людям работа была бы. А так – постепенно начали кадры разбегаться. Многих я на базаре видел, некоторые уехали вообще за границу.

Долги по зарплате не выплачены до сих пор. Сотрудники долго боролись за институт, но очередной кризис лишил надежды.

Николай Мозговой:

До 2014 года мы еще как-то боролись, писали во все инстанции. Еще институт – еще и внутри оборудование было, и какой-то коллектив большой был. Но когда уже развал этот начался, естественно, был ликвидирован режимно-секретный отдел. Вся секретная литература, все наработки были переданы. Часть в военный институт, часть в Министерство обороны отослали по почте.