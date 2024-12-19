Заседание парламента в Абхазии закончилось перестрелкой – убит депутат

Трагедией завершилось заседание парламента в Абхазии. Там обсуждение одного из законопроектов переросло в конфликт, который закончился перестрелкой. В результате один депутат убит, второй получил ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, жертвой инцидента стал Вахтанг Голандзия, который пытался разнять двух разбушевавшихся парламентариев. В какой-то момент один из них выхватил пистолет и открыл огонь по оппоненту. Одна из пуль задела и Голандзию, ранение оказалось смертельным.

Он скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков его спасти. Второй пострадавший находится в реанимации, но угрозы его жизни нет. Сам стрелявший скрылся с места преступления. Сейчас оно оцеплено, там работают криминалисты и следователи, которые выясняют все обстоятельства ЧП. В Абхазии введен план «Перехват» для поиска подозреваемого в стрельбе депутата.