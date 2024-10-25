Зарубежные СМИ обсуждают саммит в Казани – какие темы в топе?

Ведущие мировые СМИ рассказали о саммите БРИКС на своих главных страницах. Все издания констатируют возрастающий авторитет организации и эффективность прошедшего в Казани форума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для крупнейшего в мире информационного агентства Reuters одним из главных событий саммита стали интервью, которые наш Президент дал зарубежным корреспондентам. В диалоге с журналистами Александр Лукашенко, которого ряд иностранных СМИ обвиняет в поддержании конфликта на Украине, в очередной раз подчеркнул: он является последовательным сторонником его окончания. По мнению британского Sky News, сейчас страны глобального Юга заинтересованы в присоединении к БРИКС и «глухи» к антироссийской риторике. С этим согласна и американская The Washington Post. В опубликованном на страницах авторитетной газеты материале отметили, что Запад теперь является «глобальным меньшинством», а Россия вопреки стараниям политиков «чувствует себя как дома среди мирового большинства».