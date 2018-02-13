Названа предполагаемая причина крушения Ан-148 в Подмосковье

Новости России. Межгосударственный авиационный комитет закончил расшифровку данных параметрического самописца самолета Ан-148. Была названа одна из причин крушения.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на комитет, через 2,5 минуты после отрыва на высоте почти 1300 метров и скорости около 470 километров в час начала происходить «особая ситуация».

Появилась запись переговоров авиадиспетчеров

Именно в этот момент появились расхождения в показаниях приборов. Согласно предварительному анализу данных, крушение могло произойти из-за неверных данных о скорости полета. Скорее всего, ошибка приборов связана с «обледенением приемника полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева».

Новая информация будет получена специалистами комитетами после расшифровки речевого самописца самолета.