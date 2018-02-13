Названа предполагаемая причина крушения Ан-148 в Подмосковье

Новости России. Межгосударственный авиационный комитет закончил расшифровку данных параметрического самописца самолета Ан-148. Была названа одна из причин крушения.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на комитет, через 2,5 минуты после отрыва на высоте почти 1300 метров и скорости около 470 километров в час начала происходить «особая ситуация».
Появилась запись переговоров авиадиспетчеров
Именно в этот момент появились расхождения в показаниях приборов. Согласно предварительному анализу данных, крушение могло произойти из-за неверных данных о скорости полета. Скорее всего, ошибка приборов связана с «обледенением приемника полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева».
Новая информация будет получена специалистами комитетами после расшифровки речевого самописца самолета.
На месте крушения самолета было обнаружено 1,4 тысячи фрагментов тел и полтысячи обломков самолета – здесь подробнее.