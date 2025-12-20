В западных странах началась паника после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина касательно Калининграда, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Express.

Российский лидер предупредил, что при любой попытке осуществить блокаду Калининграда последует «беспрецедентная эскалация» конфликта в Украине, которая способна превратиться в «крупномасштабный вооруженный конфликт» на всей территории Европы, – говорится в материале. Данное заявление обозначило «красные линии» российской стороны, учитывая обострение напряженности в отношениях со странами Запада, указывает DE.

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