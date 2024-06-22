Запад против исторической правды – зачем Европа избавляется от памятников бойцам Красной армии?
Огромные человеческие жертвы, поломанные судьбы не для всех являются напоминанием об ужасах войны. Запад, шагающий по пути милитаризации, уроки прошлого не усвоил. Европейцы не ценят мирное небо над головой, а чиновники развязывают и спонсируют новые конфликты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полем для одного из таких противостояний стали обычные городские улицы. На них идет война с исторической правдой.
Подробнее о ней в нашем следующем материале.
Будущее невозможно без прошлого. Но его на Западе пытаются переписать. Жертвами такой политики европейских властей стали герои, увековеченные в граните. Памятники бойцам Красной армии – едва ли не последнее напоминание в Европе о войне. Но Запад пишет свою историю. Позорный чемпион по числу снесенных монументов красноармейцам – Польша.
Кароль Навроцкий, директор Института национальной памяти Польши:
Растут целые поколения политических и научных кругов, которые считают 1945-й годом освобождения, а мы знаем, что это было завоевание Польши, еще одно порабощение народа. Это была коммунистическая система, и поэтому мы определенно должны бороться с ней, потому что польское государство и местные органы власти несут ответственность за формирование общественного сознания.
Снос памятников в Польше – развлечение. Эфирное время, деньги – под это шоу выделяется все. С 2017 года в стране запущена так называемая программа декоммунизации. Официальное прикрытие для демонтажа монументов советским воинам.
Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
Можем также вспомнить историю с памятниками, которые восстановлены в память Красной армии. С одной стороны, их уничтожают, а с другой, остается также количество этих памятников. Официально государственных визитов к этим памятникам нет, но остались обычные люди, которые зажигают свечи, приходят, вспоминают. Ведь это были их предки.
Достойный конкурент Польши в этом вопросе – Прибалтика. Литва, Латвия и Эстония словно наперегонки избавляются от советского прошлого. Разница только в подходе. Варшава своих намерений не скрывает, а вот страны Балтии демонтируют памятники под шумок. Якобы из-за ветхости монументов. Итог один: на месте скорби – пустые поля.
За судьбой памятника Освободителям в Риге следила вся Европа. Его жители Латвии отстаивали как никто. Шествия против сноса, задержания и даже стычки с полицией – ничто не остановило чиновников на их пути декоммунизации.
Почти 80-метровый обелиск рухнул на землю, на которой когда-то велись ожесточенные бои за каждый метр территории. Всех, кто не согласен с решением правительства, увозят автозаки.
В Минюсте прибалтийской республики памятник назвали угрозой национальной безопасности. Чем именно и кому угрожал монумент, неясно. Но он, к сожалению, не первый и, увы, не последний снесенный островок памяти. Зато для своих «героев» – конечно, в кавычках – место в Прибалтике нашлось. Памятную доску в Вильнюсе установили послу Литвы в нацистской Германии.
Вся эта политика европейских властей вынуждает жителей смотреть на историю под другим углом. И вот результат. Британцы всерьез считают, что именно их страна внесла наибольший вклад в победу над Германией, показали данные опроса. Вклад Советского Союза отметили только 6 % респондентов.
Впрочем, чего еще ждать от европейского общества, если западные чиновники сносят на своем пути все, что имеет хоть какое-то отношение к героическому прошлому республик Советского Союза. Названия улиц, памятники, язык общения, история – все это власти стараются заставить забыть европейских граждан. И пока, искажая факты, Запад меняет прошлое, Беларусь строит свое будущее. С уважением и благодарностью к героям, подарившим нам мирное небо над головой. И надеждой на то, что следующая глава нашей истории будет бескровной.