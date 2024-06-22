Огромные человеческие жертвы, поломанные судьбы не для всех являются напоминанием об ужасах войны. Запад, шагающий по пути милитаризации, уроки прошлого не усвоил. Европейцы не ценят мирное небо над головой, а чиновники развязывают и спонсируют новые конфликты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полем для одного из таких противостояний стали обычные городские улицы. На них идет война с исторической правдой. Подробнее о ней в нашем следующем материале.

Будущее невозможно без прошлого. Но его на Западе пытаются переписать. Жертвами такой политики европейских властей стали герои, увековеченные в граните. Памятники бойцам Красной армии – едва ли не последнее напоминание в Европе о войне. Но Запад пишет свою историю. Позорный чемпион по числу снесенных монументов красноармейцам – Польша.

Кароль Навроцкий, директор Института национальной памяти Польши:

Растут целые поколения политических и научных кругов, которые считают 1945-й годом освобождения, а мы знаем, что это было завоевание Польши, еще одно порабощение народа. Это была коммунистическая система, и поэтому мы определенно должны бороться с ней, потому что польское государство и местные органы власти несут ответственность за формирование общественного сознания.

Снос памятников в Польше – развлечение. Эфирное время, деньги – под это шоу выделяется все. С 2017 года в стране запущена так называемая программа декоммунизации. Официальное прикрытие для демонтажа монументов советским воинам.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:

Можем также вспомнить историю с памятниками, которые восстановлены в память Красной армии. С одной стороны, их уничтожают, а с другой, остается также количество этих памятников. Официально государственных визитов к этим памятникам нет, но остались обычные люди, которые зажигают свечи, приходят, вспоминают. Ведь это были их предки.

Достойный конкурент Польши в этом вопросе – Прибалтика. Литва, Латвия и Эстония словно наперегонки избавляются от советского прошлого. Разница только в подходе. Варшава своих намерений не скрывает, а вот страны Балтии демонтируют памятники под шумок. Якобы из-за ветхости монументов. Итог один: на месте скорби – пустые поля.

За судьбой памятника Освободителям в Риге следила вся Европа. Его жители Латвии отстаивали как никто. Шествия против сноса, задержания и даже стычки с полицией – ничто не остановило чиновников на их пути декоммунизации.

Почти 80-метровый обелиск рухнул на землю, на которой когда-то велись ожесточенные бои за каждый метр территории. Всех, кто не согласен с решением правительства, увозят автозаки.

В Минюсте прибалтийской республики памятник назвали угрозой национальной безопасности. Чем именно и кому угрожал монумент, неясно. Но он, к сожалению, не первый и, увы, не последний снесенный островок памяти. Зато для своих «героев» – конечно, в кавычках – место в Прибалтике нашлось. Памятную доску в Вильнюсе установили послу Литвы в нацистской Германии.

Вся эта политика европейских властей вынуждает жителей смотреть на историю под другим углом. И вот результат. Британцы всерьез считают, что именно их страна внесла наибольший вклад в победу над Германией, показали данные опроса. Вклад Советского Союза отметили только 6 % респондентов.