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Захарова возмутилась, что в ООН не отреагировали на смерть российского военкора Ерёмина

24 апреля 2024 09:26
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Бездействие ЮНЕСКО в отношении факта убийства журналиста российской газеты «Известия» Семена Еремина в зоне СВО ставит под сомнение авторитет организации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова акцентировала внимание, что в случае убийств или нападений на представителей средств массовой информации генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обязана отреагировать на данные факты.

«Оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет», – отметила Захаров, напомнив, что такое же отсутствие реакции наблюдалось и касательно других случаев гибели журналистов и военных корреспондентов от ударов ВСУ.

# Международная политика # Мария Захарова

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