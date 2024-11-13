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Захарова обвинила ФРГ в неблагодарности за помощь в объединении

13 ноября 2024 13:01
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Германия содействует распространению идеологии фашизма и нацизма на территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости

Захарова напомнила, что именно СССР выступал в числе ряда стран за процесс объединения немецкого народа в 1990 году. «За это они оплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться», – отметила Захарова.

Дипломат также акцентировала внимание на том, что Берлин в данный момент воспринимает как союзников как раз тех, кто когда-то выступал против воссоединения народа Германии, например, Париж и Лондон.

# Международная политика # Мария Захарова

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