Германия содействует распространению идеологии фашизма и нацизма на территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости

Захарова напомнила, что именно СССР выступал в числе ряда стран за процесс объединения немецкого народа в 1990 году. «За это они оплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться», – отметила Захарова.

Дипломат также акцентировала внимание на том, что Берлин в данный момент воспринимает как союзников как раз тех, кто когда-то выступал против воссоединения народа Германии, например, Париж и Лондон.