Захарова объяснила отставку Нуланд заметанием США следов украинского провала

В Вашингтоне стремятся «замести следы» неудачи в Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова отмечает, что в Штатах начинаются отставки таких фигур, как заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Это, как она считает, делается с целью отведения внимания от факта внешнеполитического провала Америки.

Захарова предполагает, что в Вашингтоне продолжат предпринимать различные шаги, однако правило предавать своих союзников в США неизменно.