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Захарова объяснила отставку Нуланд заметанием США следов украинского провала

06 марта 2024 09:16
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В Вашингтоне стремятся «замести следы» неудачи в Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова отмечает, что в Штатах начинаются отставки таких фигур, как заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Это, как она считает, делается с целью отведения внимания от факта внешнеполитического провала Америки.

Захарова предполагает, что в Вашингтоне продолжат предпринимать различные шаги, однако правило предавать своих союзников в США неизменно.

# Международная политика # Мария Захарова # Виктория Нуланд

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