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Сикорский: конфликт в Украине определит третью мировую державу между РФ и ЕС

26 февраля 2026 13:16
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Сикорский: конфликт в Украине определит третью мировую державу между РФ и ЕС-0

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что исход конфликта на Украине определит, кто станет третьей мировой державой наряду с США и Китаем – Россия или Европейский союз. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заявил, что если Россия пересечет границы стран НАТО, альянс задействует план экстренного реагирования.

Ранее в Европе высказывались мнения, что риторика европейских лидеров выдает в них проигравшую сторону. Москва заявила, что готова к диалогу с Европой, когда та пересмотрит свою позицию.

Фото: pixabay

# Польша # Международная политика

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