Навроцкий снова в мемах – визит польского президента в Латвию обернулся скандалом в соцсетях

Стоит только польскому президенту выехать за пределы страны – и новая порция интернет-драмы обеспечена. Однодневный визит Кароля Навроцкого в Латвию, казалось бы, проходил по всем дипломатическим лекалам. Но реальность, как всегда, решила внести свои коррективы – прямо на парковке Рижского аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польского президента встретил автомобиль, прошедший «краш-тест» по грязным дорогам. Фотография «того самого», как выразились в комментариях, лимузина разлетелась по соцсетям, набрав свыше 700 тысяч просмотров. Волну негодования запустил депутат от партии «Право и справедливость».

Вот так выглядит автомобиль, который посольство Польши в Риге отправило в аэропорт, чтобы встретить президента Республики Польша Навроцкого, который начал свой официальный государственный визит в Латвию. Интернет-пользователи были безжалостны в своей критике, заявляя, что такая ситуация является позором для главы государства. МИД Польши не стал молчать и тут же нашел виноватого.

Ответственность за транспортировку делегации лежит на принимающей стороне. К тому же в Латвии постоянно идет дождь, а в аэропорту Риги нет автомойки. Собственно, подставить союзников для Польши – дело повседневное. Министр иностранных дел Польши – Радослав Сикорский решил добавить перца в историю и ответил, что теперь работа внешнеполитического ведомства Польши раскрыта. Он также извинился перед президентом за то, что латвийская сторона, прикрываясь дождем, предоставила ему неотполированную машину.