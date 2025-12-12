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Навроцкий снова в мемах – визит польского президента в Латвию обернулся скандалом в соцсетях

12 декабря 2025 11:35
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Стоит только польскому президенту выехать за пределы страны – и новая порция интернет-драмы обеспечена. Однодневный визит Кароля Навроцкого в Латвию, казалось бы, проходил по всем дипломатическим лекалам. Но реальность, как всегда, решила внести свои коррективы – прямо на парковке Рижского аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навроцкий снова в мемах – визит польского президента в Латвию обернулся скандалом в соцсетях-2

Польского президента встретил автомобиль, прошедший «краш-тест» по грязным дорогам. Фотография «того самого», как выразились в комментариях, лимузина разлетелась по соцсетям, набрав свыше 700 тысяч просмотров. Волну негодования запустил депутат от партии «Право и справедливость».

Навроцкий снова в мемах – визит польского президента в Латвию обернулся скандалом в соцсетях-4

Вот так выглядит автомобиль, который посольство Польши в Риге отправило в аэропорт, чтобы встретить президента Республики Польша Навроцкого, который начал свой официальный государственный визит в Латвию.

Интернет-пользователи были безжалостны в своей критике, заявляя, что такая ситуация является позором для главы государства. МИД Польши не стал молчать и тут же нашел виноватого.

Навроцкий снова в мемах – визит польского президента в Латвию обернулся скандалом в соцсетях-6

Ответственность за транспортировку делегации лежит на принимающей стороне. К тому же в Латвии постоянно идет дождь, а в аэропорту Риги нет автомойки. 

Собственно, подставить союзников для Польши – дело повседневное. Министр иностранных дел Польши – Радослав Сикорский решил добавить перца в историю и ответил, что теперь работа внешнеполитического ведомства Польши раскрыта. Он также извинился перед президентом за то, что латвийская сторона, прикрываясь дождем, предоставила ему неотполированную машину.

Навроцкий снова в мемах – визит польского президента в Латвию обернулся скандалом в соцсетях-8

Томаш Трела, депутат сейма:
Это настолько абсурдно, что глава Управления международной политики при президенте и глава Канцелярии президента могли бы отполировать эту машину и все равно остаться никчемными. Что они вообще делают в правящей партии, что показывают такие примеры? 

Абсурдный визит уже перестал жить в новостях и переехал в раздел мемов. В интернете помимо прочего завирусился ролик с Каролем Навроцким, который оседлал танк. Как пишут пользователи, ехал разваливать правящую коалицию. К слову, внутриполитический климат в Польше сейчас не внушает оптимизма. Согласно последним опросам, более 40 % поляков считают, что нынешнее правительство не доживет до конца парламентского срока.

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