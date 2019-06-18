За что задержан экс-президент УЕФА Мишель Платини

Новости Франции. Во Франции задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в получении взятки при выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, право на проведение мундиаля досталось Катару. Об этом стало известно ещё в декабре 2010 года. Позже некоторые футбольные чиновники обвинили представителей страны в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило фактов коррупции.