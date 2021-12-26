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Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов

26 декабря 2021 11:52
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В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов-1

Во многих префектурах высота снежного покрова достигла почти метра. Местные власти призвали жителей не покидать свои дома без необходимости, чтобы избежать переохлаждений и ДТП.

Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов-4

Нелетная погода и в Москве. В местных аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий отменили или задержали более 70 рейсов.

# Снегопады # Фотофакт

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