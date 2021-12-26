Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов

В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих префектурах высота снежного покрова достигла почти метра. Местные власти призвали жителей не покидать свои дома без необходимости, чтобы избежать переохлаждений и ДТП.