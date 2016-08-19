Япония увеличивает военные расходы: министерство обороны намерено получить свыше 50 миллиардов долларов

Новости Японии. Исповедующая в последние десятилетия пацифизм Япония решилась на увеличение военных расходов. Оборонное ведомство страны намерено заполучить бюджет свыше 50 миллиардов долларов на свои нужды.

Аналитики связывают подобные изменения в риторике министерства обороны с новым главой ведомства.

Заставило задуматься о модернизации вооруженных сил Японию и напряженная ситуация на корейском полуострове.

Напомним, что в январе нынешнего года КНДР провела ряд ядерных испытаний, а это вызвало недовольство мировой общественности. Совбез ООН даже принял резолюцию о санкциях в отношении Пхеньяна. На севере от 38 параллели с этим не согласны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.