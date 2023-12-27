Захарова: Киев готовит провокацию с химоружием против РФ

Киев готовится к осуществлению антироссийской провокации с применением отравляющих веществ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В ходе брифинга Захарова отметила, что провокация подобно той, что была Киевом организована в Буче, украинской стороной готовится опять, но на этот раз с использованием веществ отравляющего характера. Украине необходимо это для того, чтобы начать в ООН и СМИ по всему миру новую кампанию по обвинению Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ объясняет, что уже есть информация о подготовке данной провокации. По имеющимся сведениям, активным участником подготовки выступает СБУ, привлекшая также украинскую компанию «Реалаб». Данная компания в октября-ноябре 2023 года осуществила в Германии закупку партии триэтаноламина и азотсодержащего соединения натрия.