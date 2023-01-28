В Египте археологи нашли самую древнюю мумию

Новости Египта. В Египте нашли самую древнюю мумию. Артефакт, возраст которого 4 300 лет, обнаружили во время раскопок в некрополе Саккара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комната, в которой стояла гробница, находилась на глубине 15 метров. Археологи доставили находку на поверхность, после чего открыли саркофаг. Внутри находилась мумия человека, покрытая пленкой из золота. У древних египтян это указывало на сакральность плоти. Местная археологическая миссия работает в Саккаре с 2018 года.