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В Египте археологи нашли самую древнюю мумию

28 января 2023 11:39
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Новости Египта. В Египте нашли самую древнюю мумию. Артефакт, возраст которого 4 300 лет, обнаружили во время раскопок в некрополе Саккара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте археологи нашли самую древнюю мумию-1

Комната, в которой стояла гробница, находилась на глубине 15 метров. Археологи доставили находку на поверхность, после чего открыли саркофаг. Внутри находилась мумия человека, покрытая пленкой из золота. У древних египтян это указывало на сакральность плоти. Местная археологическая миссия работает в Саккаре с 2018 года.

В Египте археологи нашли самую древнюю мумию-4

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# Археология # Фотофакт

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