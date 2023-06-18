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WSJ: ВС РФ используют своё превосходство в воздухе для разгрома западной техники и вооружения ВСУ

18 июня 2023 08:22
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Российские военные использовали свою воздушную мощь и преимущество в артиллерии, чтобы нанести удары по бронетанковым колоннам Украины и пресечь ряд атак, уничтожив при этом некоторые из видов передового западного вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Wall Street Journal Мэтью Люксмур.

В итоге первых атак на российские позиции украинские Вооруженные силы были вынуждены приостановить наступление из-за неоднозначности результатов, сообщает журналист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что Киев не добился своих целей ни на одном из направлений боевых действий, но понес большие потери.

# Международная политика

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