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Дерзкое ограбление в Италии: пропали три шедевра мирового искусства

31 марта 2026 07:35
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В Италии расследуют дерзкое и тщательно спланированное ограбление. Из музея под Пармой исчезли три картины французских мастеров – Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дерзкое ограбление в Италии: пропали три шедевра мирового искусства-2

Кража произошла еще неделю назад, но подробности стали известны только сейчас. По данным карабинеров, злоумышленники проникли через главный вход и действовали стремительно – музей сообщил, что все заняло меньше трех минут. Преступники точно знали, что ищут, и забрали только три работы. Итальянские СМИ оценили ущерб примерно в 9 миллионов евро, однако официального подтверждения пока нет. Следователи рассматривают версию заказной кражи – слишком профессионально и быстро все было выполнено. 

Коллекция музея включает произведения Тициана, Гойи, Тьеполо, Моне, Рубенса и Моранди. Сейчас полиция анализирует записи камер наблюдения и возможные пути отхода. Правоохранители не исключают, что похищенные полотна уже могли покинуть страну.

# Кража # Италия

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