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WSJ: Киев получит 20 истребителей F-16 и пилотов не раньше лета 2025 года

17 октября 2024 10:25
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Скорее всего, Украина не получит 20 самолетов F-16 и 40 летчиков до лета 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Перед обучением на F-16 молодым бойцам нужно будет год учиться базовым навыкам. Хотя обучение ускорено до 6-9 месяцев, его сроки возрастут из-за проблем с языком и изучением «американских методов». Также часть пилотов не завершила обучение в Дании.

Ранее Украина потеряла свой самый первый F-16 из-за ошибки пилота. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит по ошибке ЗРК Patriot.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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