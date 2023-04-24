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WP: в Киеве планировали ударить по Москве в феврале 2023 года

24 апреля 2023 13:21
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Вооруженные силы Украины планировали совершить удар по территории Российской Федерации двадцать четвертого февраля 2023 года. Штаты попросили этого не делать, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Атака планировалась на Москву и Новосибирск. Такую информацию приводит издание, ссылаясь на засекреченные материалы спецслужб Штатов, слитые в феврале в общий доступ. Глава украинской разведки Кирилл Буданов дал команду приготовиться к массированным ударам по российской территории 24 февраля с использованием всего, что находится на вооружении главуправления разведки, пишет Washington Post.  

Сообщается, что решение об ударах в сторону Москвы было пересмотрено после того, как Вашингтон вышел на связь с Киевом. 

# Международная политика # Кирилл Буданов

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