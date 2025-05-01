WP: никто не знает, сколько на самом деле стоят редкоземельные металлы Украины

США и Украина согласовали совместные инвестиции в добычу ресурсов, нефти и газа, но их точная стоимость остается неизвестной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Для добычи требуются крупные инвестиции и новая инфраструктура, что сказывается на рентабельности.

Частью соглашения является создание фонда восстановления Украины.

По словам министра финансов США, пакт свидетельствует о долгосрочной приверженности Вашингтона решению кризиса.

Он также носит бессрочный характер и имеет юридический преимущественный характер перед законами Украины.

Подписание договора было первоначально запланировано на конец февраля, но отложено из-за конфликта между Зеленским и Трампом в Белом доме.