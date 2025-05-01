Прямой эфир

WP: никто не знает, сколько на самом деле стоят редкоземельные металлы Украины

01 мая 2025 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
WP: никто не знает, сколько на самом деле стоят редкоземельные металлы Украины-0

США и Украина согласовали совместные инвестиции в добычу ресурсов, нефти и газа, но их точная стоимость остается неизвестной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Для добычи требуются крупные инвестиции и новая инфраструктура, что сказывается на рентабельности.

Частью соглашения является создание фонда восстановления Украины. 

По словам министра финансов США, пакт свидетельствует о долгосрочной приверженности Вашингтона решению кризиса.

Он также носит бессрочный характер и имеет юридический преимущественный характер перед законами Украины. 

Подписание договора было первоначально запланировано на конец февраля, но отложено из-за конфликта между Зеленским и Трампом в Белом доме.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Вашингтон и Киев подписали сделку по полезным ископаемым
01 мая 2025 12:06

Вашингтон и Киев подписали сделку по полезным ископаемым

Рогов: угрозы Зеленского по поводу парада Москве – терроризм
01 мая 2025 10:57

Рогов: угрозы Зеленского по поводу парада Москве – терроризм

Депутат Рады: соглашение Украины и США несет риски для Киева
01 мая 2025 10:51

Депутат Рады: соглашение Украины и США несет риски для Киева